27-летний сын Елены Яковлевой прославился благодаря своей необычной внешности. Однако Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-syn-frik-eleny-yakovlevoj-menyaet-lico.html" target="_blank">Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо</a> - 27-летний сын Елены Яковлевой прославился благодаря своей необычной внешности. Однако Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице.
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2019-syn-frik-eleny-yakovlevoj-menyaet-lico.html]Сын-фрик Елены Яковлевой меняет лицо[/url] - 27-летний сын Елены Яковлевой прославился благодаря своей необычной внешности. Однако Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице.