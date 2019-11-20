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<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-tolstyj-kot-viktor-napomnil-safronovu-pro-tuchnogo-syna.html" target="_blank">Толстый кот Виктор напомнил Сафронову про тучного сына</a> - Кот Виктор и его хозяин, на которых ополчился Аэрофлот, стали настоящими героями страны. Самый известный художник Никас Сафронов тоже не остался в стороне.