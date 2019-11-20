Безусловной победительницей топа стала наша соотечественница, супермодель и актриса Ирина Шейк. Вторую строчку заняла актриса Любовь Новикова-Аксенова. >www.globallookpress.com/> Певица Ольга ..

Безусловной победительницей топа стала нашасоотечественница, супермодель и актриса Ирина Шейк. Вторую строчку занялаактриса Любовь Новикова-Аксенова.">www.globallookpress.com"/>Певица Ольга Серябкина оказалась лишь третьей. Примечательно,что в прошлом году исполнительница также оказалась на третьейстрочке, постоянство – ее конек.На своей странице в "Инстаграме" Ольга Серябкина рассказала,что ей нравится чувствовать себя сексуальной как на сцене,так и в жизни. По ее мнению, дело вовсене в откровенной одежде или пошлости, потому что сексуальностьвнутри. Звезда поблагодарила всех за поддержку и добавила себе"плюс миллион к сексуальности".На четвертом месте в топе – модель Вики Одинцова.Пятую строчку среди самых сексуальных знаменитых россиянок заняла телеведущая ЯнаКошкина.Шестая позиция досталась певице Елене Темниковой. Ееколлега Вера Брежнева – на седьмой строчке.Далее по списку среди десятки самыхсексуальных – исполнительница Настя Каменских, актриса Юлия Франц. На десятойпозиции певица Екатерина Кищук.