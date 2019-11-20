Безусловной победительницей топа стала наша
соотечественница, супермодель и актриса Ирина Шейк. Вторую строчку заняла
актриса Любовь Новикова-Аксенова.
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Певица Ольга ..
Безусловной победительницей топа стала наша
соотечественница, супермодель и актриса Ирина Шейк. Вторую строчку заняла
актриса Любовь Новикова-Аксенова.
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Певица Ольга Серябкина оказалась лишь третьей. Примечательно,
что в прошлом году исполнительница также оказалась на третьей
строчке, постоянство – ее конек.
На своей странице в "Инстаграме" Ольга Серябкина рассказала,
что ей нравится чувствовать себя сексуальной как на сцене,
так и в жизни. По ее мнению, дело вовсе
не в откровенной одежде или пошлости, потому что сексуальность
внутри. Звезда поблагодарила всех за поддержку и добавила себе
"плюс миллион к сексуальности".
На четвертом месте в топе – модель Вики Одинцова.
Пятую строчку среди самых сексуальных знаменитых россиянок заняла телеведущая Яна
Кошкина.
Шестая позиция досталась певице Елене Темниковой. Ее
коллега Вера Брежнева – на седьмой строчке.
Далее по списку среди десятки самых
сексуальных – исполнительница Настя Каменских, актриса Юлия Франц. На десятой
позиции певица Екатерина Кищук.