Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино отправлен в отставке. Причиной увольнения аргентинского специалиста стало неудачное выступление шпор в нынешнем сезоне.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отправлен в отставке. Причиной увольнения аргентинского специалиста стало неудачное выступление "шпор" в нынешнем сезоне.В текущем чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает 14 место после 12 туров. Слабый старт вынудил президента клуба Дэниэла Леви принять решение об отставке Почеттино и его помощников. Пока неизвестно, кто будет руководить "шпорами" в ближайшем матче английской премьер-лиги.Маурисио Почеттино тренировал "Тоттенхэм" с 2014 года. За это время лондонцы постоянно участвовали в еврокубках, а в сезоне 2018/19 "шпоры" дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли "Ливерпулю".