Из-за окутавшего Москву густого тумана в столице объявлен повышенный - желтый - уровень погодной опасности. Ночью в городе подморозит, а затем 20 ноября не исключен небольшой снег.

Из-за окутавшего Москву густого тумана в столице объявлен повышенный — желтый — уровень погодной опасности.По данным Гидрометцентра, ночью температура воздуха в городе опустится до минус 1 градуса, а в Подмосковье местами — до минус 4 градусов. Возможны небольшие осадки, гололед.Днем 20 ноября в Москве будет около ноля, возможно выпадение снега. Далее продолжится плавное похолодание.В ночь на 21 ноября в Москве ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, по области может подморозить и до минус 10 градусов. Днем в четверг температура воздуха составить от минус 1 до минус 3 градусов.Кроме того, 21 ноября в столице прогнозируется очень высокое атмосферное давление — 771 миллиметров ртутного столба (нормой для Москвы считается 748 миллиметров ртутного столба).При этом и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не беспокоиться на эту тему."На уровне моря нормальное атмосферное давление составляет 760 миллиметров ртутного столба, а тут будет 771. На человека это никак не повлияет", — сообщил он ТАСС.