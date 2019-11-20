На Украине начинают праздновать очередную годовщину массовых беспорядков, вылившихся в государственный переворот, которые получили общее название Майдан. В России отметили, что гордиться произошедшим точно не стоит, и даже напомнили – почему именно.

На Украине начинают праздновать очередную годовщину массовых беспорядков, вылившихся в государственный переворот, которые получили общее название Майдан. В России отметили, что гордиться произошедшим точно не стоит, и даже напомнили – почему именно.Журналистка и частая гостью программ Владимира Соловьева Юлия Витязева на своей странице в "Телеграм" обратила внимание на статью, опубликованную в издании "Обозреватель". В материале, озаглавленном "Десять дней, которые изменили мир: так начиналась Революция Достоинства", журналисты напомнили читателям о самом начале массовых протестов, охвативших Киев в 2013 году."Результатом Майдана на Украине стал госпереворот, потеря территорий, Гражданская война, тысячи погибших, десятки тысяч раненных, сотни тысяч переселенцев. Миллионы сломанных судеб. Бонусом пришли экономический упадок и тотальное обнищание народа", – напомнила Юлия Витязева."Нормальные люди такие "даты" не празднуют, а делают выводы и вымаливают прощение у тех, кто стал жертвами всего этого безумия", – добавила журналистка.Однако украинские СМИ, как и в целом общество, решили выбрать для себя другой путь. Несмотря на очевидные доказательства того, что шесть лет назад события в стране стали развиваться совсем не в том направлении, в котором им бы следовало это делать ради стабильного и процветающего будущего, украинцы продолжают делать вид, что государственный переворот был для них однозначным благом.Страна оказалась во власти самообмана. "И упорно продолжает внушать себе и окружающим, что это была "революция достоинства", а не управляемый извне хаос, с последствиями которого страна вряд ли когда-либо справится", – подчеркнула Юлия Витязева.