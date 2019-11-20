Уже который месяц сеть шумит о громком разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли. Актеры изрядно помотали друг-другу нервы, однако кто-то уже ищет утешения в объятиях новой возлюбленной.

Уже который месяц сеть шумит о громком разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли. Актеры изрядно помотали друг-другу нервы, однако кто-то уже ищет утешения в объятиях новой возлюбленной.В СМИ постоянно появляется самая разнообразная информация о личной жизни голливудских знаменитостей. Одни утверждают, что артисты думают воссоединиться, несмотря на регулярные конфликты на почве опеки над детьми, другие говорят, что уже видели кого-то из них в объятиях новой пассии.Так появилась информация, что Брэд Питт уже не тоскует по бывшей возлюбленной. Ему приписывают роман с молодой актрисой –30-летний Алией Шокат. Новоиспеченную пару уже не раз замечали на различных мероприятиях, а также во время совместного ужина в ресторане. Сам Питт, пока, не дает каких-либо комментариев на этот счет.Что касается Анджелины Джоли, то она же не торопится вступать в отношения после громкого разрыва с экс-супругом. По всей видимости, актриса еще не до конца оправилась от развода, к тому же, ей предстоит решить еще много вопросов, касательно опеки над детьми.29 Дек 2015 в 7:31 PSTРанее, как сообщает "" появлялась информация, что голливудским артистам удалось прийти к некому соглашению. Они даже вернули нормальные отношения друг с другом ради детей, однако, как выяснилось, Анджелина все еще хранит обиду на Брэда, из-за чего бывшим супругам не удалось окончательно помириться.