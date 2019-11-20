Певец Прохор Шаляпин пригласил экс-возлюбленную Татьяну Гудзеву на съемки программы Дмитрия Шепелева. В студии ток-шоу На самом деле на Первом канале обсуждалось возможное отцовство вокалиста и его отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Певец Прохор Шаляпин пригласилэкс-возлюбленную Татьяну Гудзеву на съемки программы Дмитрия Шепелева. В студииток-шоу "На самом деле" на Первом канале обсуждалось возможное отцовствовокалиста и его отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна пианисткойВиталиной Цымбалюк-Романовской.В сегодняшнем выпуске Прохор признался,что поссорился с Виталиной из-за истории с его предполагаемым отцовством. Влюбленныепоставили отношения на паузу, связь пока не поддерживают.Между тем Татьяна Гудзева заявила, что Цымбалюк-Романовскаядавно нашла себе другого мужчину. Якобы новым отношениям Виталины уже полгода.Присутствующая в студии "На самом деле" пианистка, в свою очередь, назваласлова соперницы клеветой. Виталина сказала, что ни с кем не встречается. Цымбалюк-Романовскаябыла возмущена происходящим на съемочной площадке. Чтобы обелить себя, она прошла детектор лжи. Отметим, что полиграф подтвердил, что экс-жена Армена Джигарханянане врет.После Гудзева сообщила, чтооколо месяца назад Шаляпин переехал к ней и их общему сыну. Якобы Прохор помогаетухаживать за маленьким Федором.Певец не стал отрицать своевоссоединение с экс-зазнобой, однако отметил, что это была вынужденная мера. Шаляпинхотел незаметно взять у ребенка образец для проведения повторного теста ДНК.Прохор отметил, что результатом первого анализа, который подтверждал егоотцовство, он не верит.7 Ноя 2019 в 6:30 PSTПоставить точку в скандальной истории Прохора артисту помог ведущий программы Дмитрий Шепелев. Шоумен огласилрезультаты ДНК-экспертизы. Как выяснилось, Шаляпин не имеет никакого отношенияк сыну Гудзевой. Сама же Татьяна потребовала проведения еще одной экспертизы, ноуже без камер. По ее словам, зная о замысле певца, она подменила биоматериал."Вероятность того, что Прохор Шаляпинявляется отцом Федора Шаляпина – 0 %", – обнародовал выводыэкспертов Шепелев в студииДалее на съемочной площадкепоявился мужчина, который отказался раскрыть свою личность и спрятал лицо подмаской. Аноним рассказал, что знает тайну Татьяны Гудзевой. По словам незнакомца,экс-зазноба Прохора Шаляпина родила не от певца, а от своего начальника. Якобы Татьяна скрываетотношения с племянником одного из высокопоставленных чиновников.