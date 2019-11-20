Певец Прохор Шаляпин пригласил
экс-возлюбленную Татьяну Гудзеву на съемки программы Дмитрия Шепелева. В студии
ток-шоу На самом деле на Первом канале обсуждалось возможное отцовство
вокалиста и его отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна пианисткой
Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Певец Прохор Шаляпин пригласил
экс-возлюбленную Татьяну Гудзеву на съемки программы Дмитрия Шепелева. В студии
ток-шоу "На самом деле" на Первом канале обсуждалось возможное отцовство
вокалиста и его отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна пианисткой
Виталиной Цымбалюк-Романовской.
В сегодняшнем выпуске Прохор признался,
что поссорился с Виталиной из-за истории с его предполагаемым отцовством. Влюбленные
поставили отношения на паузу, связь пока не поддерживают.
Между тем Татьяна Гудзева заявила, что Цымбалюк-Романовская
давно нашла себе другого мужчину. Якобы новым отношениям Виталины уже полгода.
Присутствующая в студии "На самом деле" пианистка, в свою очередь, назвала
слова соперницы клеветой. Виталина сказала, что ни с кем не встречается. Цымбалюк-Романовская
была возмущена происходящим на съемочной площадке. Чтобы обелить себя, она прошла детектор лжи. Отметим, что полиграф подтвердил, что экс-жена Армена Джигарханяна
не врет.
После Гудзева сообщила, что
около месяца назад Шаляпин переехал к ней и их общему сыну. Якобы Прохор помогает
ухаживать за маленьким Федором.
Певец не стал отрицать свое
воссоединение с экс-зазнобой, однако отметил, что это была вынужденная мера. Шаляпин
хотел незаметно взять у ребенка образец для проведения повторного теста ДНК.
Прохор отметил, что результатом первого анализа, который подтверждал его
отцовство, он не верит.
7 Ноя 2019 в 6:30 PST
Поставить точку в скандальной истории Прохора артисту помог ведущий программы Дмитрий Шепелев. Шоумен огласил
результаты ДНК-экспертизы. Как выяснилось, Шаляпин не имеет никакого отношения
к сыну Гудзевой. Сама же Татьяна потребовала проведения еще одной экспертизы, но
уже без камер. По ее словам, зная о замысле певца, она подменила биоматериал.
"Вероятность того, что Прохор Шаляпин
является отцом Федора Шаляпина – 0 %", – обнародовал выводы
экспертов Шепелев в студии
Далее на съемочной площадке
появился мужчина, который отказался раскрыть свою личность и спрятал лицо под
маской. Аноним рассказал, что знает тайну Татьяны Гудзевой. По словам незнакомца,
экс-зазноба Прохора Шаляпина родила не от певца, а от своего начальника. Якобы Татьяна скрывает
отношения с племянником одного из высокопоставленных чиновников.