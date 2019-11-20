Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что на чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2020 году, хотел бы встретиться в финале с командой России. Также он оценил выступление украинцев в отборочном турнире Евро-2020.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что на чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2020 году, хотел бы встретиться в финале с командой России. Также он оценил выступление украинцев в отборочном турнире Евро-2020."Мы не проиграли в отборочном цикле – это самое главное, да еще и попали в первую корзину. Пробиться с первого места – это очень важно. На Евро-2020 хотел бы проходную группу. И Россию в финале", – цитирует Яремчука Чемпионат.com.Ранее форвард сравнил украинцев и россиян, заявив, что "мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро".Напомним, что сборная Украины выиграла группу В, опередив португальцев на три очка. Российская команда стала второй в группе I, пропустив вперед лишь бельгийцев.