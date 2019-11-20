Вопрос установки памятника был решен на заседании специальной комиссии. На нем присутствовали общественники, чиновники, руководители музеев, журналисты.

7 декабря в Александрове будет установлен памятник Ивану Грозному. Эту информацию "" подтвердила глава района Людмила Кузьмина.Вопрос установки памятника был решен на заседании специальной комиссии. На нем присутствовали общественники, чиновники, руководители музеев, журналисты. Участие принял и скульптор Василий Селиванов - автор монумента. Во время своего выступления он вновь рассказал о проделанной работе, и о том, что памятник этот он делал совершенно бесплатно, в дар городу Александрову.Напомним, голосование по памятнику было объявлено в начале лета на сайте администрации района. Первоначально в нем участвовало 4 проекта, затем появился 5-ый. Как отметили организаторы, общественность Александрова попросила включить работу Василия Селиванова в конкурс. И он сразу же начал набирать большое количество голосов. Этот проект и стал победителем. Кстати, эта скульптура уже стояла несколько часов в Александрове в 2017 году, но по неизвестным причинам была демонтирована. Последние два года общественники и власти спорили, нужен ли памятник в Александрове, и какой он должен быть. Все это время на набережной стоял пустой постамент.Отмечается, что к Грозному добавят скульптуры стрельцов, что создаст единую композицию той эпохи.