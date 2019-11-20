Стаю птиц, которые гуляют по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети.

Стаю птиц, которые гуляют по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети.Сначала, столкнувшиеся с индейками люди подумали, что они сбежали с птицефабрики. Однако, в районе Красной ложи, где обнаружили стаю, всего одна крупная ферма, владелец которой заявил, что никого не терял.По данным газеты общественники предложили не возвращать птиц на фабрику, в случае, если кто-то заявит о пропаже, а предоставить знаменитым уже индейкам свободную территорию для выгула.The Metro пишет, что всего в стае насчитали около 50 птиц. Там также предположили, что возможно, индейки преодолели более длительный путь и сбежали из птицефабрики, которая расположена гораздо дальше Норфолка.По словам женщины, которая столкнулась со сбежавшими птицами, она сначала очень сильно удивилась, увидев одномоментно столько индеек сразу."Я думаю, что они сбежали с близлежащей фермы. Однако, индейки всегда возвращаются домой после выгула. Думаю, что тут они могли как раз возвращаться на ферму, откуда сбежали", – заявил другой очевидец.Кстати, один общественный деятель даже предложил часть своей земли, чтобы индюшки могли остаться на ней и свободно гулять. По данным газеты, недалеко от места обнаружения стаи находятся две известные птицефермы.