Стаю птиц, которые гуляют по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети.
Стаю птиц, которые гуляют по лесу, сняли на камеру телефона очевидцы. Фото и видео разлетелись по Сети.
Сначала, столкнувшиеся с индейками люди подумали, что они сбежали с птицефабрики. Однако, в районе Красной ложи, где обнаружили стаю, всего одна крупная ферма, владелец которой заявил, что никого не терял.
По данным газеты общественники предложили не возвращать птиц на фабрику, в случае, если кто-то заявит о пропаже, а предоставить знаменитым уже индейкам свободную территорию для выгула.
The Metro пишет, что всего в стае насчитали около 50 птиц. Там также предположили, что возможно, индейки преодолели более длительный путь и сбежали из птицефабрики, которая расположена гораздо дальше Норфолка.
По словам женщины, которая столкнулась со сбежавшими птицами, она сначала очень сильно удивилась, увидев одномоментно столько индеек сразу.
"Я думаю, что они сбежали с близлежащей фермы. Однако, индейки всегда возвращаются домой после выгула. Думаю, что тут они могли как раз возвращаться на ферму, откуда сбежали", – заявил другой очевидец.
Кстати, один общественный деятель даже предложил часть своей земли, чтобы индюшки могли остаться на ней и свободно гулять. По данным газеты, недалеко от места обнаружения стаи находятся две известные птицефермы.