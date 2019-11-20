Вернувшись, потерпевший обнаружил, что из салона иномарки пропал рюкзак с ноутбуком, документы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества из припаркованного автомобиля.В полицию с заявлением обратился 24-летний москвич. Молодой человек сообщил, что припарковал принадлежащий ему внедорожник на улице Фридриха Энгельса, после чего отошел по своим делам. Вернувшись, он обнаружил, что из салона иномарки пропал рюкзак с ноутбуком, документы, электрический компрессор для подкачки шин и другое имущество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Волховском переулке задержали подозреваемого – 54-летнего ранее судимого приезжего мужчину.Как было установлено, злоумышленник шел навстречу потерпевшему и увидел, что последний вышел из машины и не поставил ее на сигнализацию, после чего совершил хищение.У задержанного были изъяты рюкзак и компрессор, ноутбук он успел продать, а документы выбросить.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60