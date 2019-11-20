Жительница Электростали обратилась в полицию с заявлением, что ее собак кто-то выкрал из дома, замучил и убил. По ее словам, ее домашние питомцы пропали в разное время. По данным , хозяйка ..

Жительница Электростали обратилась в полицию с заявлением, что ее собак кто-то выкрал из дома, замучил и убил. По ее словам, ее домашние питомцы пропали в разное время.По данным , хозяйка смогла найти животных только после нескольких дней не прекращающихся поисков. В одном из дворов она нашла старый колодец, где и лежали изуродованные собаки. У одной из них была оторвана лапа.