Вопросы взаимодействия сотрудники полиции обсудили с представителями прокуратуры, администрации города и Совета народных депутатов.

В городе Радужный состоялся круглый стол по теме противодействия коррупции. Вопросы межведомственного взаимодействия сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обсудили с представителями СУ СК России по Владимирской области, Владимирской прокуратуры и администрации города. В работе круглого стола приняли участие члены совета народных депутатов администрации ЗАТО г. Радужный.В ходе встречи участники затронули важные вопросы профилактики, документирования, выявления и пресечения экономических и коррупционных правонарушений и преступлений.Среди прочего была отмечена необходимость продолжения практики проведения совместных профилактических мероприятий, рейдов, направленных на профилактику и выявление фактов взяточничества.Также было принято решение о размещении в общественных местах ЗАТО г. Радужный дополнительных материалов, информирующих граждан об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение коррупционных преступлений.