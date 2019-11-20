Таксисты припарковали свои авто и перестали принимать заказы

В Коврове водители Яндекс.Такси приняли участие во всероссийской акции протеста против низких тарифов на перевозку. Таксисты припарковали свои авто и перестали принимать заказы.Подобные забастовки уже прошли по всей стране. Водители Яндекс, Gett, Uber и других компаний настаивают на государственном регулировании тарифов перевозок. По их мнению, агрегаторы отнимают у них почти половину дохода, никак при этом не участвуя в рабочем процессе и не неся ответственности в случае ДТП.Таксисты заявляют, что не прекратят «голодовку» до тех пор, пока компании не изменят своего отношения к бизнесу перевозок.