В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведутся поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.

В Новокубанском районе (Краснодарский край) вторые сутки ведут поиски девятилетней девочки Елизаветы Н. В момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в казачью форму.Как сообщает интернет-портал "Кубань 24", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Краснодарскому краю, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девочки.Известно, что 18 ноября около 17:00 Елизавета Н. вышла погулять на улицу и не вернулась. Несовершеннолетняя была одета в черную казачью форму с красными вставками.В настоящее время устанавливается местонахождение пропавшей, а также обстоятельства случившегося.Как сообщает "Интерфакс", сотрудники оперативных служб, а также местные жители разыскивают пропавшую девочку в окрестностях хутора.