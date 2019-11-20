Столичной полицией задержан мужчина, пытавшийся реализовать 25 тысяч евро, которые оказались поддельными.

Столичной полицией задержан мужчина, пытавшийся реализовать 25 тысяч евро, которые оказались поддельными.Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Москве злоумышленник систематически занимался сбытом фальшивых купюр.Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели у него пять купюр по 500 евро, которые оказались поддельными.Мужчину задержали при очередной попытке реализации 25 тысяч евро. Предположительно, поддельные купюры ввозились на территорию РФ из-за границы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 1 миллион рублей. Задержанный арестован по решению суда, возбуждено уголовное дело.