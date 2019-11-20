«Детский сад» для бабушек и дедушек будет оказывать целый комплекс услуг - от медицинских до правовых

«Детский сад» для бабушек и дедушек будет оказывать целый комплекс услуг (от медицинских до правовых), в нем созданы комфортные условия для пребывания. В распорядок дня включены зарядка и творческая деятельность, занятия с психологом и прогулки на свежем воздухе, двухразовое питание. До конца года отделение планирует принять 30 первых посетителей.Фото Пресс-службы администрации Владимирской области