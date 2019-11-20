Крайний Север и его коренные народы, этническая мода, олени, ледокол и масштабный фестиваль Большой Аргиш. Все это увидели в ноябре 2019 года победители первого тура международного культурного проекта FusioNNow, который состоялся при поддержке Норникеля и Агенства развития Норильска.

Крайний Север и его коренные народы, этническая мода, олени, ледокол и масштабный фестиваль "Большой Аргиш". Все это увидели в ноябре 2019 года победители первого тура международного культурного проекта FusioNNow, который состоялся при поддержке "Норникеля" и Агенства развития Норильска.Татьяна Смирнова из Департамента общественных связей "Норникеля": "Самая главная ценность проекта — это знакомство гостей с теми людьми, которые здесь живут и работают, поиск совместных идей, которые потом можно будет воплотить. Смысл в том, чтобы вдохновлять мир, показывая ему Север".Возможность отправится на Таймыр по результатам интернет-конкурса получили блогеры, фотографы, художники и дизайнеры из разных стран мира.Джемма Бейкер из Великобритании признается: "Я давно мечтала посетить Север России, узнать о традициях и быте здесь. Это очень крутой и интересный опыт для меня"."Хочу поблагодарить организаторов за такую насыщенную программу", — сказала дизайнер из Уфы Альбина Жерлицына. "Здесь я реализовала в жизнь практически все свои мечты. Одним из самых ярких событий на Таймыре для меня стало катание в упряжке северных оленей. Это что-то невероятное! Я почувствовала себя Гердой из детской сказки, и уверена, что никогда не забуду эти впечатления".За три дня в Норильске и Дудинке участники успели почувствовать на себе настоящую русскую зиму с тридцатиградусным морозом, узнать о жизни разных этносов, а также обменяться опытом с местным творческим сообществом. Кроме того, вместе с участниками проекта на Таймыр прилетели эксперты в области дизайна и туризма, которые поддерживают основную идею проекта — создание коллабораций между людьми разных национальностей и культур."Чем дальше культура отдалена от центра, тем лучше она сохранена", — уверена Александра Калошина, основатель группы компаний "Solstudio textile Group". "Здесь, на Таймыре, культура живет, именно за этим сюда все едут".Анас Альдхиб, фотограф из Омана: "Я счастлив, что стал частью проекта FusionNow, и надеюсь, что проект будет жить. Ведь Русский Север должны увидеть больше людей во всем мире".Анас признался, что это путешествие стало самым экстремальным и ярким в его жизни. Вдохновившись Севером, он уже создал не один десяток атмосферных снимков. В планах — большая фотовыставка с Таймыра."В первый день меня шокировала погода, во второй день меня покорили представители северных народов и поездка на ледоколе. В третий день мы с командой фотографов провели прогулку по городу и сделали очень классные кадры с крыши здания. Спасибо, что мне выпала возможность быть здесь", — говорит фотограф.Следующий тур проекта FusioNNow пройдёт в декабре. На Кольский полуостров отправятся ещё пять иностранцев, чтобы рассказать миру свои истории о жизни Русского Севера.