54-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в столовой в Санкт-Петербурге. Пострадавший вызвал бригаду скорой помощи. Медики не торопились, и тогда мужчина решился на отчаянный ..

54-летний мужчина получил черепно-мозговую травму в столовой в Санкт-Петербурге. Пострадавший вызвал бригаду скорой помощи.Медики не торопились, и тогда мужчина решился на отчаянный поступок. По данным , он позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенной в Мариинском театре бомбе. На место ЧП выехали экстренные службы. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.