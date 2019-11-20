Сегодня, после отпевания, родственники увезут останки Матвея Телицына на родину.

Сегодня в селе Ворша Собинского района пройдет отпевание солдата Второй Мировой - Матвея Телицына.Во время Великой Отечественной в Ундоле находился учебный аэродром. В июле сорок четвертого года младший лейтенант Матвей Телицин сдавал госэкзамен, после которого он должен был отправиться на фронт, но во время учебного боя с инструктором, курсант не справился с управлением, свалился в штопор и практически под прямым углом вошёл в землю. В раскопках приняли участие семьдесят человек - школьники, студенты, опытные поисковики и просто неравнодушные люди. Приехали помочь и родственники погибшего пилота. Семья племянника Матвея Телицина до сих пор живет в его родном поселке Шилово Рязанской области. Сегодня, после отпевания, они увезут останки Матвея Телицына на родину.Марина Долгополова, внучатая племянница погибшего пилота: «Да, у него не было семьи- он погиб, ему было всего 24 года, у него не было жены, соответственно, не было детей. Но есть мы, которые будем помнить. И спасибо, еще раз спасибо, благодарим всех.»