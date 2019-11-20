Каждому участнику давалась возможность совершить три пробных выстрела с расстояния 25 метров по спортивной мишени, а затем десять зачетных

19 ноября в тире УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялись соревнования по стрельбе из табельного оружия среди руководителей подразделений ГУ МВД России по г. Москве, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел.В соревнованиях приняли участие 102 руководителя из 53 подразделений московской полиции. Соперники состязались как в командном, так и в личном зачётах.В рамках программы соревнований необходимо было выполнить упражнение ПБ-1. Каждому участнику давалась возможность совершить три пробных выстрела с расстояния 25 метров по спортивной мишени, а затем десять зачетных. Победителем турнира стали сотрудники и команды, набравшие наибольшее количество очков.По итогам соревнований первое место заняла команда ЦГЗ ГУ МВД России по г. Москве с результатом 170 очков, второе ЦПП ГУ МВД России по г. Москве с результатом 163 очка и третье место команда ПОиКПиО ГУ МВД России по г. Москве с результатом 156 очков.В личном состязании по стрельбе из ПМ среди руководителей первое место занял Вадим Лытченко (ЦГЗ ГУ МВД России по г. Москве, второе место Алексей Крючков (ПОиКПиО ГУ МВД России по г. Москве), третье - Андрей Киселев (ЦГЗ ГУ МВД России по г. Москве), набравшие по 85 очков, соответственно.Решающим фактором в распределении призовых мест, стало количество попаданий в «Десятку». Участник, продемонстрировавший наивысшую точность и стал победителем соревнований.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве