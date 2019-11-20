Звезда Голливуда опубликовала в своем Инстаграме фото,
на котором мусульманка показывает ей своего ребенка. Поклонники обратили
внимание на то, насколько плохо выглядит Анджелина Джоли.
Звезда Голливуда опубликовала в своем "Инстаграме" фото,
на котором мусульманка показывает ей своего ребенка. Поклонники обратили
внимание на то, насколько плохо выглядит Анджелина Джоли.
В
кадре видна жутко худая изможденная рука актрисы, на которой сильно проступают
вены. Состояние
здоровья знаменитость при таком внешнем виде вызвало опасения подписчиков.
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