Звезда Голливуда опубликовала в своем Инстаграме фото, на котором мусульманка показывает ей своего ребенка. Поклонники обратили внимание на то, насколько плохо выглядит Анджелина Джоли.

Звезда Голливуда опубликовала в своем "Инстаграме" фото,на котором мусульманка показывает ей своего ребенка. Поклонники обратиливнимание на то, насколько плохо выглядит Анджелина Джоли.кадре видна жутко худая изможденная рука актрисы, на которой сильно проступаютвены. Состояниездоровья знаменитость при таком внешнем виде вызвало опасения подписчиков.Материал дополняется