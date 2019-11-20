Регион - один из худших в ЦФО по доле выявляемых нарушений на автозаправках - об этом сегодня заявили специалисты Росстандарта.

Регион - один из худших в ЦФО по доле выявляемых нарушений на автозаправках - об этом сегодня заявили специалисты Росстандарта. Во Владимире прошло совещание руководителей региональных подразделений федерального агентства.«В целом, по Центральному округу ситуация достаточно позитивная - мы видим снижение выявляемых нарушений на АЗС - такие нарушения выявляются меньше, чем в 5% случаев. Если мы говорим про Центральный федеральный округ. Но если мы говорим про отдельные субъекты округа - такие как Владимирская область, еще у нас в штрафниках Костромская и Рязанская области, то доля выявляемых нарушений значительно выше. Во Владимирской области порядка 30% АЗС и даже больше - на них мы обнаруживаем оборот фальсифицированного топлива», - сообщил Алексей Кулешов, заместитель руководителя федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.На презентованной на совещании карте качества топлива тридцать третий регион выделен бордовым цветом - Владимирская область опережает всех своих соседей по количеству жалоб и обращений в Росстандарт. Большая часть из них касается контрафактного дизельного топлива, но так же фиксируются нарушения маркировки продукции и экологических норм на заправках. Впрочем, как поясняют в общественной организации "Народный контроль", которая регулярно проверяет владимирские заправочные станции, лидерством в антирейтинге наш регион, во многом, обязан их активностью.С начала года "Народный контроль" проверил уже 90 АЗС, суммарный размер штрафов - почти два миллиона рублей. Росстандарт имеет право наказывать продавцов дистиллята оборотными штрафами - вплоть до 3% от годовой выручки предприятия, но пока это нарушителей не останавливает.«Тут два варианта развития событий, чтобы Владимирская область улучшила свои позиции. Первый путь - он тяжелый - это наведение взаимодействия между органами власти. А второй - самый легкий путь - это чтобы «Народный контроль» ушел и не будет заявлений, не будет ничего, потому что все проверки Росстандарта проводятся по заявлениям, в основном, «Народного контроля». Вот и все самые элементарные вещи, а навести порядок во Владимирской области - полгода, максимум», - считает Алексей Смирнов, председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль».