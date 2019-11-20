Власти Сочи рассчитывают на увеличение притока иностранных туристов после введения в России электронных виз. Об этом Вестям Сочи сообщил начальник Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации курорта.

Власти Сочи рассчитывают на увеличение притока иностранных туристов после введения в России электронных виз. Об этом "Вестям Сочи" сообщил начальник Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации курорта."По нашим прогнозам, после введения в России режима электронных виз турпоток на курорт должен значительно возрасти, так как подобная мера существенно упростит въезд в нашу страну иностранным гражданам. В частности, отдыхающие из-за рубежа смогут посетить наш город по упрощенной схеме на срок до 16 дней", — заявил Сергей Доморат.Следует отметить, что несмотря на то, что Сочи в этом году не принимал никаких крупных соревнований, например, ЧМ по футболу, город сумел сохранить высокие показатели по туристическому потоку. С начала года курорт посетили почти 6 миллионов гостей. По планам властей, к концу года эта цифра вырастет до 6,5 миллионов человек.Напомним, с этого года сочинский аэропорт расширил географию международных авиаперелетов, что в свою очередь вызвало рост числа зарубежных туристов. В настоящий момент момент курорт связывает авиасообщение с Израилем, Турцией, Латвией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, этим летом из Сочи открылись регулярные рейсы в Дубай.