Они обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Во Владимире СледКом совместно с управлением ФСБ по Владимирской области возбудили ещё одно уголовное дело в отношении бывшего главного врача ОКБ Любови Быковой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.Напомним, ранее губернатор региона Владимир Сипягин подписал указ об увольнении главрача ОКБ, а сразу же после СК завёл уголовное дело по факту растраты бюджетных средств. По данным следствия, с помощью манипуляций на торгах Владимирская ОКБ приобрела у московской фирмы томограф по завышенной цене.Сейчас Быкова дополнительно обвиняется в получении взятки в размере 1 млн 450 тысяч рублей, которые ей передали за общее покровительство и попустительство по службе коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медицинского оборудования.Любовь Быкова взята под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.