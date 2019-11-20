Теперь проезд будет осуществляться по транспортным картам

С 1 января 2020 года во Владимире не станет «бумажных» проездных билетов, льготный проезд будет осуществляться только по транспортным картам. Об этом сообщил глава администрации города Владимира Андрей Шохин.При введении транспортных карт изначально планировалось, что некоторое время в городе будет некий «переходный период», во время которого будут действовать как проездные старого образца, так и транспортные карты. Мэрии необходимо было понять, как город воспримет новшество. К началу ноября владимирцы приобрели уже 31 498 транспортных карт, что в администрации города Владимира считают хорошим результатом эксперимента.Таким образом, с 1 января 2020 года оплатить проезд по льготе в общественном транспорте можно будет лишь по транспортным картам. Получить карту можно в одном из многофункциональных центров, либо в офисе компании «Владикард» на ул. Мира.