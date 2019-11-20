Злоумышленник находился в розыске с мая текущего года. Именно тогда мужчина был замечен у 37 школы областного центра

Злоумышленник находился в розыске с мая текущего года. Именно тогда мужчина был замечен у 37 школы областного центра – он приставал к двум 10-летним девочкам, совершая в отношении них действия сексуального характера. Преступник скрылся с места происшествия. Сотрудниками СК России в тесном сотрудничестве с оперативными службами областного УМВД был составлен фоторобот, проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых злоумышленник был задержан.Им оказался безработный 30-летний житель Владимира. В настоящий момент он заключен под стражу. Проводится проверка на причастность задержанного к аналогичным преступлениям, сообщает Следственный комитет области.