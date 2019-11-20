Фестиваль посвящен он памяти выдающегося актера - уроженца города Владимира - Алексея Баталова.

В нашем регионе впервые пройдет кинофестиваль «Журавли». Он посвящен памяти выдающегося актера - уроженца города Владимир - Алексея Баталова.Фестиваль стартует сегодня, 20 ноября - в день рождения артиста. И в этот же день пройдет ретроспектива фильмов с участием Алексея Баталова по всей области. Зрители увидят «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Три толстяка» и многие другие известные киноленты.Елена Ермакова, директор ГБУК ВО «Киноцентр»: «С предложением провести фестиваль в городе Владимире выступила семья Алексея Владимировича, его супруга, его дочь, которые также приедут сюда, во Владимир, они будут присутствовать на всех мероприятиях и выступили друзья Алексея Владимировича.»Программа фестиваля масштабна. Пройдут 4 конкурса современного отечественного кино- полного и короткого метра, документального и кино для детей. Фильмы будут бесплатно демонстрироваться на самых разных площадках области. Вниманию зрителей - 38 кинолент. Среди них «Со дна вершины», «Последнее испытание», новогодняя комедия «Мечтатели». Все картины представят или съемочные группы, или известные актеры. Гостями фестиваля станут Всеволод Шиловский, Вера Алентова, Светлана Тома, Лев Прыгунов, Марат Башаров, Игорь Ясулович, Юрий Норштейн, Всеволод Задерацкий. Дочь актера Мария Баталова проведет вечер сказок для детей и представит свою книгу о знаменитом отце.