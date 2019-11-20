Его не могли задержать в течение полугода

Во Владимире взяли под стражу 30-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совращении двух 10-летних девочек. Его не могли задержать в течение полугода, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.Инцидент произошёл ещё в мае. Тогда задержанный пытался изнасиловать двух 10-летних девочек у 37-й школы. Совершив в их отношении действия сексуального характера, он скрылся. Для того, чтобы его поймать, полицейские активно работали с потерпевшими, составляя портрет преступника.Благодаря совместной работе СледКома и УМВД по Владимирской области, педофила задержали в ноябре. 30-летний задержанный во всём признался, а также показал, как именно он приставал к школьницам. Подозреваемого взяли под стражу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.