Городские власти утверждают, что с ними такое изменение движения федеральные дорожники не согласовывали.

Таким образом Управление дорогой "Москва-Нижний Новгород" намерено бороться с аварийностью.Однако, жителей города больше волнуют сложности, которые возникнут в связи с нововведением. Новая схема движения ликвидирует повороты с Пекинки на улицы Безыменского, Белякова, Белоконской, а также к торговому центру "Самохвал". Некоторые светофоры уже отключены. Городские власти утверждают, что с ними такое изменение движения федеральные дорожники не согласовывали. По мнению начальника управления по связям с общественностью Александра Карпиловича, областной администрации пора взять этот вопрос под собственный контроль. Муниципалитет обещает подключиться к переговорам.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Мы сейчас убедительно предлагаем администрации Владимирской области использовать свою переговорную площадку с руководством Росавтодора и подведомственных предприятий, в том числе дирекции Федеральной автомобильной дороги М7 для того, чтобы прийти к единственно возможным компромиссным вариантам. Надеемся, что эти компромиссы в процессе переговоров с участием профессионалов, с участием администрации города Владимира, состоятся на площадке администрации Владимирской области.»Ликвидация левых поворотов - главная тема программы "Горячая среда" с Романом Немовым. Не пропустите сегодня в 17.05 на радио Маяк - 103.9 ФМ. Наши зрители также могут подключиться к обсуждению и высказать свою точку зрения по телефону прямого эфира на радио 35- 31- 33.