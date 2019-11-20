Эти цифры близки к средним показателям по стране

Ко Всемирному дню ребёнка, отмечаемому 20 ноября, Владимирстат подготовил статистику, согласно которой во Владимирской области 25% детей воспитывались в неполной семье.К 2010 году во Владимирской области проживали 1443,7 тысяч человек, среди которых 1051,4 тысячи жили семьями (291 супружеская пара). Больше половины из них имели детей. К сожалению, доля семей, состоящих из одиноких пап или мам превышала 25%. Весьма предсказуемо, что одиноких отцов среди них лишь 3%. Эти цифры близки к средним показателям по стране.В основном в неполных семьях воспитывается один ребёнок, лишь в 17% случаев в таких семьях 2 и более детей. В 2010 году в области было 115 мам, воспитывающих 4 и более детей, пап – трое.Перепись населения, намечающаяся на 2020 год, покажет, какие подвижки произошли на семейных фронтах, и стало ли меньше одиноких родителей.