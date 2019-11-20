Старинное село Черкутино Собинского района - малая родина видного государственного деятеля начала 19-ого столетия

Старинное село Черкутино Собинского района - малая родина видного государственного деятеля начала 19-ого столетия. Сперанский родился в семье священника 1 января 1772-ого года. Наш земляк вошёл в историю как великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения, основатель Царскосельского лицея, создатель полного Свода законов Российской империи. Напомним, имя Михаила Сперанского носит Всероссийская правовая премия.