На огневой рубеж вышло девять команд ветеранских организаций областного управления и УМВД России по городу Владимиру.
В УМВД России по Владимирской области прошли соревнования по стрельбе для ветеранов, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел.
В соревнованиях приняли участие более 50 участников. На огневой рубеж вышло девять команд ветеранских организаций областного управления и УМВД России по городу Владимиру. В упорной борьбе были определены победители как среди команд, так и в личном зачете.
В командном первенстве лучшую боевую готовность подтвердили ветераны УМВД по городу Владимиру, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также УГИБДД.
В индивидуальном зачете лучшее мастерство владения пневматическим пистолетом продемонстрировали ветераны органов внутренних дел городского управления В.Н. Михайлов и А.Г. Глебов, а также ветеран УГИБДД УМВД России по Владимирской области А.Р. Магомедов.
Отдельная борьба развернулась среди представительниц слабого пола, ни в чем не уступивших своим коллегам - мужчинам. Среди женщин сильнейшими стали Е.В. Спиридонова, М.А. Большакова и О.В. Тарасова.
Все участники были рады вспомнить навыки владения оружием, проверить твердость руки и зоркость глаза, а главной наградой для каждого участника стала встреча и приятное общение с бывшими коллегами.