На огневой рубеж вышло девять команд ветеранских организаций областного управления и УМВД России по городу Владимиру.

В УМВД России по Владимирской области прошли соревнования по стрельбе для ветеранов, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел.В соревнованиях приняли участие более 50 участников. На огневой рубеж вышло девять команд ветеранских организаций областного управления и УМВД России по городу Владимиру. В упорной борьбе были определены победители как среди команд, так и в личном зачете.В командном первенстве лучшую боевую готовность подтвердили ветераны УМВД по городу Владимиру, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также УГИБДД.В индивидуальном зачете лучшее мастерство владения пневматическим пистолетом продемонстрировали ветераны органов внутренних дел городского управления В.Н. Михайлов и А.Г. Глебов, а также ветеран УГИБДД УМВД России по Владимирской области А.Р. Магомедов.Отдельная борьба развернулась среди представительниц слабого пола, ни в чем не уступивших своим коллегам - мужчинам. Среди женщин сильнейшими стали Е.В. Спиридонова, М.А. Большакова и О.В. Тарасова.Все участники были рады вспомнить навыки владения оружием, проверить твердость руки и зоркость глаза, а главной наградой для каждого участника стала встреча и приятное общение с бывшими коллегами.