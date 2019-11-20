Останки Матвея Телицына, найденные владимирскими поисковиками, отправили на родину пилота - в Рязанскую область.

Останки Матвея Телицына, найденные владимирскими поисковиками, отправили на родину пилота - в Рязанскую область.Летчик Матвей Телицын погиб далеко от линии фронта, но он погиб как солдат. Над извлеченными из земли спустя 75 лет после катастрофы останками пилота совершена церковная панихида. Благодаря усилиям владимирских поисковиков и содействию сразу целого ряда силовых ведомств, память о нем сохранена, а его прах будет захоронен на родине. В деревне Шилово Рязанской области.Алексей Головач, замруководителя Следственного управления по Владимирской области: «Наши сотрудники принимали непосредственное участие в раскопках. То есть, в извлечении останков деталей самолета. С выездом на место. Непосредственно своими руками работали, помогали ребятам из поисковых отрядов.»5 июля 1944 года рязанец Матвей Телицын, сдавая на истребителе "Ла-5" госэкзамен в небе близ Кузьмино, потерял управление и его самолет глубоко ушел в землю. Только в этом году, в результате трехлетних изысканий в Собинском районе, поисковикам удалось разыскать это место на много раз перепаханном поле. С глубины 9 метров они извлекли останки, документы и личные вещи летчика. А рязанские родственники впервые узнали, как и где он погиб.Вячеслав Казаков, руководитель регионального отделения Поискового движения России: «Племянник говорит, что попытки найти предпринимались, писались запросы. Но, видимо, это было связано с тем, что все документы были засекречены, а уже сейчас - в 21 веке - благодаря тому, что гриф секретности был снят, открываются новые страницы истории.»Часть извлеченных из земли личных вещей - парашютные пряжки, логарифмическая линейка, циферблат прибора самолета - будут переданы родным Матвея Телицына. Большой массив бумажных документов - летная карта, учебник по выживанию, расчетная книжка - пока на реставрации. Их место в музеях и уголках боевой славы.Такие реликвии бесценны для воспитания молодежи, носящей погоны сегодня. Например, таможенной службы, которая помогает поисковикам.Евгений Агафонов, командир поискового отряда «Небо Родины», главный инспектор Владимирской таможни: «В этот раз начальник Владимирской таможни принял решение о том, что останки летчика Телицына Матвея Петровича будут доставлены на родину транспортом, предоставленным нашей таможней.»Аэродром у деревни Кузьмино работал всю войну и видел не одну катастрофу. Сейчас известны имена более 20 погибших здесь летчиков. Пока что найден и будет похоронен рядом с родными только Матвей Телицын. Поиск будет продолжаться - пока не найдут всех.Михаил Язынин, Андрей Синягин. Вести-Владимир