До 2024 года больнице выделят ещё 1,5 млрд рублей

В Областном онкологическом диспансере появились 20 единиц различного медицинского оборудования, закупленные на 209 млн рублей, выделенных по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».В больницу поступили 5 эндовидеоскопических комплексов, аппараты искусственной вентиляции лёгких, монитор для слежения за состоянием пациентов, электрохирургический генератор для выполнения широкого спектра хирургических вмешательств, а также ультразвуковой гармонический скальпель для лапароскопических операций.До конца 2019 года в больницу должен поступить ангиограф, стоимостью 90 млн рублей. Это комплекс для диагностики сосудов и проведения сложных операций. Всего до 2024 года в диспансер направят 1,5 млрд рублей.