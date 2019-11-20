Полиция в Москве проводит проверку по сообщению женщины, которая пожаловалась то, что ее с мужем обманул таксист. По ее словам, их вынудили заплатить за короткую поездку 14 тысяч рублей. Как ..

Полиция в Москве проводит проверку по сообщению женщины, которая пожаловалась то, что ее с мужем обманул таксист. По ее словам, их вынудили заплатить за короткую поездку 14 тысяч рублей.Как передает портал , в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Воронежа. Она сообщила, что вместе с 42-летним мужем, уроженцем Ниццы, поймали на Арбате машину такси и попросили подвести к отелю в Скатертном переулке.Водитель привез пару на место и заявил, что по счетчику нужно оплатить 13 тысяч рублей.На все возражения он пригрозил, что не выпустит пару из машину. После того, как клиент отдал таксисту свою банковскую карту, с нее было снято 14 тысяч рублей.