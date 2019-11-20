Первые сто тысяч электронных российских паспортов в виде пластиковых карточек будут изготовлены до середины будущего года, а государство объявит конкурс на лучший дизайн электронного документа. Об этом на встрече с президентом сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он также подробно рассказал об услугах, которые граждане смогут получать в онлайн-режиме по всей стране.

Первые сто тысяч электронных российских паспортов в виде пластиковых карточек будут изготовлены до середины будущего года, а государство объявит конкурс на лучший дизайн электронного документа. Об этом сегодня, 19 ноября, на встрече с президентом сообщил вице-премьер Максим Акимов, который курирует национальный проект "Цифровая экономика". Он также подробно рассказал об услугах, которые граждане смогут получать в онлайн-режиме по всей стране. Для решения каких жизненных проблем вскоре не понадобится ничего, кроме смартфона?Разговор Владимира Путина с вице-премьером Акимовым о цифровизации, которая затрагивает все больше сфер, но не только:— Максим Алексеевич, за Вами как за заместителем председателя правительства закреплено несколько важных направлений работы: оказание цифровых услуг населению, цифровизация, транспорт. С чего начнем, с цифры?— Да, Владимир Владимирович, с цифры и с наиболее близкой людям задачи, которую Вы поставили в Послании Федеральному Собранию в прошлом году. Это создание бесшовной онлайн-системы оказания услуг с главной целью: сделать максимально безболезненным взаимодействие граждан, жителей, государства и бизнеса, прежде всего, при предоставлении государственных услуг.Название уже известно — суперсервисы. Получить все справки при рождении ребенка, подать документы в ВУЗ и даже обратиться в правоохранительные органы — скоро все можно будет сделать в онлайне. Темпы цифровизации в России колоссальные — на Едином портале госуслуг, к примеру, за десять месяцев 2019 года оформлено более 120 миллионов заявлений — это вдвое больше, чем год назад."Вообще, наш сайт госуслуг — это один из самых посещаемых (мы пока на втором месте, я сейчас скажу, кто на первом) государственных интернет-ресурсов мира. Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место, когда получим эту линейку суперсервисов", — рассказал Максим Акимов.Теперь речь идет уже о разработке удостоверения личности нового поколения. Впрочем, резкого прощания с паспортом не предполагается."Мы планируем это делать, как Вы нам поручали, мягко, не в принудительном порядке, чтобы это был сервис, который человек получает либо по мере наступления сроков замены паспорта, либо по своему желанию. Этот проект будет реализован в двух формах — это пластиковая карта с российским чипом (мы завершили сертификацию, первые сто тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены) и мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется", — поделился вице-премьер.Не менее масштабные проекты и в сфере транспорта. Предстоит отремонтировать 27 600 километров автодорог по всей стране. Уже завершено строительство магистрали М11 Москва — Санкт-Петербург, движение скоро откроется. Эта трасса — часть транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Теперь на очереди — М12 от Москвы до Казани. Ее протяженность — почти 800 километров, а в перспективе магистраль продлят и до Екатеринбурга.В столичном регионе в самое ближайшее время запустят первый из центральных диаметров. Современные электрички будут ходить от Одинцово до Лобни через Москву, по сути, в режиме метро.Началась и продажа железнодорожных билетов в Крым. "Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни, за двое суток, десять тысяч билетов. У нас даже с сайтом перевозчика были некоторые проблемы, так много было обращений", — прокомментировал Максим Акимов. На это президент спросил, не является ли причиной тому перегрузка — вице-премьер ответил положительно.Максим Акимов также отчитался о других важных транспортных проектах — в Шереметьеве заработала третья взлетно-посадочная полоса, в Саратове открылся спроектированный с нуля аэропорт Гагарин, а в Астрахани на воду спустили новое пассажирское судно — "Мустай Карим".