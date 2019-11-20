Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был отправлен в отставку с должности главного тренера клуба Химнасия и Эсгрима. 59-летний Марадона продержался на своем посту два месяца.

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был отправлен в отставку с должности главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима". 59-летний Марадона продержался на своем посту два месяца.Под руководством Марадоны "Химнасия" одержала три победы и потерпела пять поражений. Команда занимает 22 место в чемпионате Аргентины Кроме того у руководства возникли разногласия с чемпионом мира 1986 года.Выдающийся футболист потерпел очередную неудачу на тренерском поприще. Диего работал со многими командами, в том числе и сборной Аргентины, но нигде не добился успеха.