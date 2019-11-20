Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.

Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTМатериал дополняется