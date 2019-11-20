Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2019-xodit-slyshit-razgovarivaet-svezhie-novosti-o-sostoyanii-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Ходит, слышит, разговаривает: свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк</a> - Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2019-xodit-slyshit-razgovarivaet-svezhie-novosti-o-sostoyanii-anastasii-zavorotnyuk.html]Ходит, слышит, разговаривает: свежие новости о состоянии Анастасии Заворотнюк[/url] - Говорят, Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Если раньше она была лежачей больной, то теперь стала ходить, у нее улучшились зрение и слух, к ней даже приводят маленькую дочь.