В Москве состоялась премьера фильма Прекрасная эпоха. Почетной гостьей оказалась легендарная французская актриса Фанни Ардан.

В Москве состоялась премьера фильма "Прекрасная эпоха". Почетной гостьей оказалась легендарная французская актриса Фанни Ардан.Обычно премьеры проходят в кинотеатрах, но на этот раз была выбрана Третьяковская галерея. Во-первых, в фильме "Прекрасная эпоха" речь идет про художника. Во-вторых, исполнительница одной из ролей Фанни Ардан давно хотела побывать в главном художественном музее Москвы. 70-летняя артистка предстала перед россиянами в эффектном кружевном черном платье, сидящем по фигуре. Завершила свой образ актриса стильным пальто и туфельками.Фанни буквально сразила наповал своим видом: точеной фигурой, обувью на высоком тонком каблуке, естественным макияжем и приветливым обращением. Сложно представить, что этой женщине пошел восьмой десяток. Ардан внимательно осмотрела экспонаты галереи, после чего легко прошлась по красной ковровой дорожке на премьере.Не осталась в стороне и актриса Екатерина Гусева. Популярная российская актриса пришла посмотреть кино также в черной одежде, отдав предпочтение стильному брючному костюму. По мнению пользователей Сети, обычно эффектная Екатерина на сей раз выглядела крайне невзрачно на мероприятии, особенно в сравнении с моложавой Фанни Ардан.Черный же костюм выбрала и Эвелина Хромченко, бессменная соведущая шоу "Первого канала" "Модный приговор". лаконичный, но стильный образ она дополнила очками в массивной темной оправе и маленьким клатчем. Изюминкой стали две расстегнутые пуговицы на блузке Эвелины.Кстати, на премьере отметился и другой сотрудник "первой кнопки", ведущий скандально известного шоу "Пусть говорят" . Шоумен предстал перед многочисленными журналистами в джинсах и красном свитшоте.Директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке, актриса нашла лазейку в своем плотном графике и тоже появилась на премьере. Артистка отметилась необычными модными брюками и стильной атласной черной кофточкой, подчеркнувшей ее стройную фигуру.