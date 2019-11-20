Более 15 строительных площадок в Москве с начала года оборудовали системой Умные ладошки, которая помогает контролировать подрядчиков.

Устройство выдают рабочим на стройплощадке. В режиме реального времени оно передает заказчику информацию о перемещении рабочего, его активности на вверенном участке работы и другие сведения, говорится на сайте мэра Москвы.В настоящее время более тысячи устройств задействовано на площадках, где строят социальные объекты.Полученная информация помогает не только контролировать подрядчиков, но и следить за сроками строительства объектов.