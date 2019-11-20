Некоторые эксперты опасаются, что подписание дорожных карт по интеграции Белоруссии и России может быть сорвано в самый последний момент. В попытках сохранить личную власть Александр Лукашенко фактически загоняет белорусов в нищету.

Некоторые эксперты опасаются, что подписание дорожных карт по интеграции Белоруссии и России может быть сорвано в самый последний момент. В попытках сохранить личную власть Александр Лукашенко фактически загоняет белорусов в нищету.Чем больше проходит времени, тем очевиднее становится реальная экономическая необходимость интеграции России и Белоруссии. Одновременно с этим растет и ожесточение, с которым Александр Лукашенко выступает против данного процесса.Особенно актуален этот вопрос в свете предстоящего подписания дорожных карт, с оглядкой на которых Москва и Минск обязуются вместе строить Союзное государство. "Возможно, Лукашенко подпишет дорожные карты, но не будет их выполнять", – в эфире радиостанции Sputnik предположил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.Эксперт предупредил, что открытое пренебрежение договоренностями с Россией не сулит ни для президента Белоруссии, ни для простых граждан, ставших заложниками его политики, ничего хорошего. "Если он их не подпишет, Россия выберет другую тактику работы с Лукашенко. Это будет значить, что жителям Белоруссии нужно будет сильно затягивать свои пояса", – цитирует издание "Политнавигатор" политолога.Дмитрий Болкунец добавил, что в случае, если события будут развиваться по подобному сценарию, то следует ожидать активизации усилий запада к выборам президента Белоруссии в 2020 году. "В ближайшее время, даже в декабре, возможны акции протеста в Минске по типу цветной революции", – считает эксперт. Впрочем, по его мнению, в белорусских реалиях повторение украинского Майдана невозможно.Не верит в успех Запада на белорусском направлении и доцент МГИМО Кирилл Коктыш. В эфире радио "Балтком" он привел простой, но более чем убедительный аргумент в пользу невозможности европейских и американских политиков договориться с Александром Лукашенко.Материал дополняется.