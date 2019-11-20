Зрители раскритиковали танцевальное шоу Bolero, представленное гимнасткой 16 ноября в
Ростове-на-Дону. Член экспертного совета по развитию информационного общества
и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил моралистам сидеть дома и не смотреть
подобные постановки.
Зрители раскритиковали танцевальное шоу Bolero, представленное гимнасткой 16 ноября в
Ростове-на-Дону. Член экспертного совета по развитию информационного общества
и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил моралистам сидеть дома и не смотреть
подобные постановки.
Некоторые поклонники
спортсменки пожаловались на провокационность моментов в шоу звезды. Они посчитали
выступление Ляйсан Утяшевой излишне сексуальным.
Эксперт напомнил, что ранее после
откровенной сцены в фильме "Текст" ханжи затравили актрису Кристину Асмус.
Тепреь же, по его словам, критики добрались до жены комика Павла Воли. Лично он
ничего аморального в постановке Ляйсан Утяшевой не увидео.
"Я на эту постановку ходил! Она очень сильная!
Ляйсан сделала отличное шоу! Это Bolero, где страсть и должна играть первую
скрипку! Сексуальный подтекст – это основа данного действа! Я не понимаю, куда
нас тянут люди, которые, приходя на подобные постановки, жалуются на обилие
секса?", – высказался собеседник "Дней.ру". Он предположил, что таким людям
вовсе не стоит ходить на откровенные фильмы и шоу.
"Пусть сидят дома, выбирают, что смотреть по ТВ,
хотя и там, наверняка, нарвутся на что-то "неподобающее". Есть еще
библиотеки, кружки кройки и шитья. Возможно, им стоит ходить туда?!", – задался
вопросом Манукян. При этом он вспомнил знаменитую скандальную фразу: "В
СССР секса нет".
"Но, если честно, то у меня полное ощущение, что
скоро кто-то выйдет в эфир и скажет, что "в России секса нет". А этот день,
похоже, не так уж далек", – отметил эксперт. Он добавил, что ему очень бы не
хотелось, чтобы наша страна погрязла в ложном пуританстве.
По сообщениям СМИ, зрителям
не хватило присутствия самой . Говорят, гимнастка пробыла на
сцене всего несколько минут, а всю основную работу выполнила ее команда.
Некоторые раскритиковали и организаторов мероприятия, которые отказывались
прислушиваться к просьбам покупателей. Как писали "Дни.ру", беременная
поклонница попросила пересадить ее с неудобных для просмотра
шоу мест, но организаторы ей отказали.