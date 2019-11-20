Зрители раскритиковали танцевальное шоу Bolero, представленное гимнасткой 16 ноября в Ростове-на-Дону. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил моралистам сидеть дома и не смотреть подобные постановки.

Зрители раскритиковали танцевальное шоу Bolero, представленное гимнасткой 16 ноября вРостове-на-Дону. Член экспертного совета по развитию информационного обществаи СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил моралистам сидеть дома и не смотретьподобные постановки.Некоторые поклонникиспортсменки пожаловались на провокационность моментов в шоу звезды. Они посчиталивыступление Ляйсан Утяшевой излишне сексуальным.Эксперт напомнил, что ранее послеоткровенной сцены в фильме "Текст" ханжи затравили актрису Кристину Асмус.Тепреь же, по его словам, критики добрались до жены комика Павла Воли. Лично онничего аморального в постановке Ляйсан Утяшевой не увидео."Я на эту постановку ходил! Она очень сильная!Ляйсан сделала отличное шоу! Это Bolero, где страсть и должна играть первуюскрипку! Сексуальный подтекст – это основа данного действа! Я не понимаю, куданас тянут люди, которые, приходя на подобные постановки, жалуются на обилиесекса?", – высказался собеседник "Дней.ру". Он предположил, что таким людямвовсе не стоит ходить на откровенные фильмы и шоу."Пусть сидят дома, выбирают, что смотреть по ТВ,хотя и там, наверняка, нарвутся на что-то "неподобающее". Есть ещебиблиотеки, кружки кройки и шитья. Возможно, им стоит ходить туда?!", – задалсявопросом Манукян. При этом он вспомнил знаменитую скандальную фразу: "ВСССР секса нет"."Но, если честно, то у меня полное ощущение, чтоскоро кто-то выйдет в эфир и скажет, что "в России секса нет". А этот день,похоже, не так уж далек", – отметил эксперт. Он добавил, что ему очень бы нехотелось, чтобы наша страна погрязла в ложном пуританстве.По сообщениям СМИ, зрителямне хватило присутствия самой . Говорят, гимнастка пробыла насцене всего несколько минут, а всю основную работу выполнила ее команда.Некоторые раскритиковали и организаторов мероприятия, которые отказывалисьприслушиваться к просьбам покупателей. Как писали "Дни.ру", беременнаяпоклонница попросила пересадить ее с неудобных для просмотрашоу мест, но организаторы ей отказали.