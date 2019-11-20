Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, будто Россия не выполняет своих обязательств, а также угрозы возобновить военную операцию на севере-востоке Сирии вызывают недоумение, заявил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, будто Россия не выполняет своих обязательств, а также угрозы возобновить военную операцию на севере-востоке Сирии вызывают недоумение, заявил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.Подобные заявления грозят обострением ситуации в Арабской Республике, уверен представитель военного ведомства. Тем более, что Россия полностью выполняет все свои обязательства: обеспечила отвод курдов из зоны безопасности и проводит совместные с турками патрули, пишет агентство "Интерфакс".Боле того, Россия перебрасывает на северо-восток Сирии дополнительные силы полиции и разворачивает полевые госпитали, что положительно сказывается на стабилизации обстановки в регионе.18 ноября Мевлют Чавушоглу пригрозил возобновлением военной операции, так как курдские отряды до сих пор не выведены из зоны безопасности. То есть ни россияне, ни американцы своих обязательств не выполнили.Напомним, 29 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о досрочном выводе курдов из буферной зоны на турецко-сирийской границы.