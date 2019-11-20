Граждане Незалежной связывали с Владимиром Зеленским надежды на улучшение жизни, вместо этого существовать в нынешних украинских реалиях людям все сложнее. За первые полгода пребывания у власти глава государства запомнился тотальной некомпетентностью и пустыми обещаниями, констатировал руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Граждане Незалежной связывали с Владимиром Зеленским надежды на улучшение жизни, вместо этого существовать в нынешних украинских реалиях людям все сложнее. За первые полгода пребывания у власти глава государства запомнился тотальной некомпетентностью и пустыми обещаниями, констатировал руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко.До недавнего времени украинцы платили за коммуналку всреднем 15% своих доходов, сейчас – 20%. "Пообещал Зеленский, чтопенсионеры после достижения 70 лет платить за услуги ЖКХ не будут – шиш смаслом", – написал Скубченко на своей странице в "Фейсбук".Обманул Зеленский украинцев и с тарифами на газ: обещалснизить, но цены растут, в декабре будет очередной скачок. Та же ситуация старифами на отопление, рассказал Скубченко. Пустыми оказались и обещанияпрезидента об аудите жилого фонда."Вопрос не в том, что не успели. Вопрос в том, что дажене собирались ничего делать, ничего не делается сейчас и нет намеков, чтособираются делать", – недоумевает эксперт.Эйфория от избрания проходит, украинцывозвращаются к суровой реальности. Под горячую руку команды "молодыхреформаторов" и стоящих за ними олигархов попала самая социальнонезащищенная категория граждан – пенсионеры.Пару месяцев назад Верховная рада, большинство мест вкоторой занимает пропрезидентская фракция "Слуга народа", принялазакон о всеобщей проверке пенсионных выплат. Теперь старикам приходитсядоказывать, что свои гроши они получают на законных основаниях. С мест сталипоступать жалобы, что чиновники лишают пенсионеров средств к существованию. Из-за хронического дефицита Пенсионного фонда часть граждан может остаться без традиционных надбавок.Скорее всего, государство при продолжит сокращать социальные обязательства перед гражданами. Таково требование западных кредиторов.