Граждане Незалежной связывали с Владимиром Зеленским надежды на улучшение жизни, вместо этого существовать в нынешних украинских реалиях людям все сложнее. За первые полгода пребывания у власти глава государства запомнился тотальной некомпетентностью и пустыми обещаниями, констатировал руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Граждане Незалежной связывали с Владимиром Зеленским надежды на улучшение жизни, вместо этого существовать в нынешних украинских реалиях людям все сложнее. За первые полгода пребывания у власти глава государства запомнился тотальной некомпетентностью и пустыми обещаниями, констатировал руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
До недавнего времени украинцы платили за коммуналку в
среднем 15% своих доходов, сейчас – 20%. "Пообещал Зеленский, что
пенсионеры после достижения 70 лет платить за услуги ЖКХ не будут – шиш с
маслом", – написал Скубченко на своей странице в "Фейсбук".
Обманул Зеленский украинцев и с тарифами на газ: обещал
снизить, но цены растут, в декабре будет очередной скачок. Та же ситуация с
тарифами на отопление, рассказал Скубченко. Пустыми оказались и обещания
президента об аудите жилого фонда.
"Вопрос не в том, что не успели. Вопрос в том, что даже
не собирались ничего делать, ничего не делается сейчас и нет намеков, что
собираются делать", – недоумевает эксперт.
Эйфория от избрания проходит, украинцы
возвращаются к суровой реальности. Под горячую руку команды "молодых
реформаторов" и стоящих за ними олигархов попала самая социально
незащищенная категория граждан – пенсионеры.
Пару месяцев назад Верховная рада, большинство мест в
которой занимает пропрезидентская фракция "Слуга народа", приняла
закон о всеобщей проверке пенсионных выплат. Теперь старикам приходится
доказывать, что свои гроши они получают на законных основаниях. С мест стали
поступать жалобы, что чиновники лишают пенсионеров средств к существованию. Из-за хронического дефицита Пенсионного фонда часть граждан может остаться без традиционных надбавок.
Скорее всего, государство при продолжит сокращать социальные обязательства перед гражданами. Таково требование западных кредиторов.