Ведущий Владимир Соловьев обратил внимание на слова президента Украина Владимира Зеленского о минских соглашениях. Непонимание принципов достигнутых в Минске договоренностей ставит под сомнение целесообразность переговоров в нормандском формате, уверен журналист.

Ведущий Владимир Соловьев обратил внимание на слова президента Украина Владимира Зеленского о минских соглашениях. Непонимание принципов достигнутых в Минске договоренностей ставит под сомнение целесообразность переговоров в нормандском формате, уверен журналист.Слова Владимира Зеленского о том, что выборы в Донбассе возможны только "после восстановления контроля над границей", можно расценивать как провокацию. По словам Владимира Соловьева, эти слова показывают, что президент Украины "в глаза не видел" текст минских соглашений.Ведущий привел отрывок из самого документа, чтобы окончательно расставит все по своим местам. В нем говорится, что восстановление контроля над границей Украине должно начаться в первый день после проведения местных выборов в Донбассе, а завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования."Судя по последним заявлениям Зе нормандский формат может даже не собираться, так как по сути Украина отказывается от выполнения минских соглашений", – написал Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм".Напомним, переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже должны стать тем местом, где состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако многие эксперты опасаются, что украинская сторона не остановится перед откровенными провокациями, лишь бы создать сложности дли мирного процесса. И слова президента Украины, противоречащие минским соглашениям, можно отнести к подобным недружественным шагам.Материал дополняется.