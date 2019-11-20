Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже оборудования, вплоть до плафонов и унитазов, с задержанных во время провокации в Керченском проливе украинских кораблей. Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с Дни.ру отметил, что такая реакция украинских СМИ не должна вызывать удивления.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже оборудования, вплоть до плафонов и унитазов, с задержанных во время провокации в Керченском проливе украинских кораблей. Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с "Дни.ру" отметил, что такая реакция украинских СМИ не должна вызывать удивления.Три украинских корабля – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" – нарушили российскую границу и вторглись в ее территориальные воды еще 25 ноября 2018 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Он, как отмечают эксперты, и был непосредственным автором провокации в Керченском проливе.Как бы то ни было, российское руководство приняло решение вернуть суда Украине. Специалисты выразили уверенность, что это был своего рода жест доброй воли, а также аванс, который Москва выдала Киеву в преддверии переговоров в нормандском формате.В ответ украинская сторона продемонстрировала, что так и не научилась адекватно реагировать на встречные шаги. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объявил, что с возвращенных кораблей была снята электроника, плафоны, розетки и унитазы. Эту новость активно начали тиражировать украинские журналисты.Украинские катера идут в Одессу черепашьим ходом, потому что на них кипит напряжённая работа по демонтажу всего, начиная с розеток и кончая унитазами, чтобы по прибытию в порт приписки показать иностранным журналистам, какие россияне варвары.— Голос Мордора (@spacelordrock)Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" назвал такую реакцию закономерной. "Уукраинских СМИ есть определенного рода повестка, которую они должныотрабатывать. Это одна из ее частей", – констатировал эксперт.Он добавил, что данный случай далеко не первый, когда украинские журналисты демонстрируют свою четкую идеологическую направленность. "СМИработают по той схеме, которая была характерна для эпохи Порошенко. Ничего тамс приходом команды Зеленского не поменялось. И пока я, если честно, не вижуникаких предпосылок к тому, что там какие-то изменения будут происходить", – рассказал Армен Гаспарян."ТональностьСМИ, она как была ярко выраженной антироссийской, она ровно таковой и остается", – заключил он.