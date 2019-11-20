Уголовное дело возбудили в Башкирии после обнаружения тела 60-летнего мужчины в канаве. О его пропаже сообщили родственники. По данным , тело мужчины нашли недалеко от деревни Михайловка в ..

Уголовное дело возбудили в Башкирии после обнаружения тела 60-летнего мужчины в канаве. О его пропаже сообщили родственники.По данным , тело мужчины нашли недалеко от деревни Михайловка в Ишимбайиском районе Башкирии. Оказалось, что 12 ноября между соседями по домам произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял палку и забил до смерти своего оппонента. Затем мужчина вывез тело из деревни и выбросил его в овраге. В настоящий момент решается вопрос о его заключении под стражу.