Фигурант проник в дом к потерпевшему, откуда похитил несколько килограммов говядины.

В конце октября текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Селивановскому району обратился 52-летний житель одной из районных деревень, сообщивший, что обнаружил пропажу трех килограммов говяжьего мяса, оставленных накануне в холодильнике.Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, не обнаружила на месте следов взлома двери или окон, однако установила, что вечером предыдущего дня потерпевший проводил время в компании своей знакомой. Утром между ними произошла ссора и женщина ушла.Оперативники установили местонахождение знакомой потерпевшего, после чего задержали подозреваемого в совершении кражи.Установлено, что женщина, вернувшись домой, рассказала своему 66-летнему дяде о произошедшей ссоре, пояснив, что оставила вещи в чужом доме. Родственник отправился в дом потерпевшего, чтобы вернуть племяннице её имущество, но, когда попал в помещение и понял, что хозяин спит, решил воспользоваться ситуацией и похитил мясо, полагая, что потерпевший о нем не вспомнит.Следственным отделом Отд МВД России по Селивановскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).